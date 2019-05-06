Партнер Зеленского сообщил о его выходе из бизнеса

Партнер Зеленского сообщил о его выходе из бизнеса

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский передал свою долю в бизнесе партнерам. Об этом в интервью украинскому изданию «TheБабель» рассказал его партнер по продюсерской студии «Квартал 95» Сергей Шефир.

«Он вышел [из бизнеса]. Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может, мне, может Борису [Шефиру], я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем», — рассказал Шефир изданию.

По его словам, Зеленский продолжит получать дивиденды от работы компании.

«[Зеленский], отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем», — пояснил Шефир, отметив, что доля Зеленского будет ему возвращена через 5 лет.