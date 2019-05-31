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Студия «Квартал-95» пять лет не будет платить Зеленскому зарплату
Президент Украины передал свою долю в продюсерской студии «Квартал-95» бизнес-партнерам, ему не будут платить зарплату, но он будет получать роялти с ранее созданных продуктов
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский не будет получать зарплату в студии «Квартал-95», пока занимает должность главы государства, сообщил совладелец компании Борис Шефир в интервью изданию «Детектор».

«У нас тут достаточно высокие зарплаты. Но мы договорились, что он будет получать зарплату только по основному месту работы как президент. А вот вся прибыль от продукта, который мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки», — сказал Шефир.

Зеленскому будут платить роялти за продукты, созданные «Кварталом» в течение 15 лет, уточнил Шефир. Он добавил, что президент Украины получает около 30 тыс. грн (72,8 тыс. руб.)

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В начале мая Сергей Шефир, один из совладельцев «Квартала», сообщил, что Зеленский передал свою долю в бизнесе партнерам. Бизнесмен заявил, что если Зеленский захочет вернуть свою долю через пять лет, то получит ее обратно.

Однако юридически это не оформлено. «Нет, но мысли о будущих договоренностях есть в планах. Между нами нет недоверия», — сказал Шефир.

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Согласно декларации о доходах, в 2018 году Зеленский заработал $370 тыс. Ему принадлежат дом (353 кв. м) в селе Иванковичи под Киевом, участок земли (1,2 тыс. кв. м), а также квартира в Киеве (131 кв. м) и еще несколько объектов недвижимости. Вместе с женой он арендует две квартиры в Великобритании и владеет двумя домами в Италии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, зарплата
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