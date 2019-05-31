Студия «Квартал-95» пять лет не будет платить Зеленскому зарплату

Студия «Квартал-95» пять лет не будет платить Зеленскому зарплату

Президент Украины передал свою долю в продюсерской студии «Квартал-95» бизнес-партнерам, ему не будут платить зарплату, но он будет получать роялти с ранее созданных продуктов

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский не будет получать зарплату в студии «Квартал-95», пока занимает должность главы государства, сообщил совладелец компании Борис Шефир в интервью изданию «Детектор».

«У нас тут достаточно высокие зарплаты. Но мы договорились, что он будет получать зарплату только по основному месту работы как президент. А вот вся прибыль от продукта, который мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки», — сказал Шефир.

Зеленскому будут платить роялти за продукты, созданные «Кварталом» в течение 15 лет, уточнил Шефир. Он добавил, что президент Украины получает около 30 тыс. грн (72,8 тыс. руб.)

В начале мая Сергей Шефир, один из совладельцев «Квартала», сообщил, что Зеленский передал свою долю в бизнесе партнерам. Бизнесмен заявил, что если Зеленский захочет вернуть свою долю через пять лет, то получит ее обратно.