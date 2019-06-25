Администрация Зеленского назвала размер зарплаты нового президента

Украинское издание «Фактор» направило запрос в администрацию президента Украины о зарплате Владимира Зеленского. За первый месяц работы новый украинский лидер получил 12,727 тыс. гривен (около 30,5 тыс. руб.).

В ведомстве уточнили, что это размер оклада Зеленского. Надбавок и премий у нового президента не было.

Как писало ТСН со ссылкой на данные Минфина Украины, в среднем жители Киева получают зарплату в 16 тыс. гривен (38,3 тыс. руб.). Средняя зарплата по Украине — 10,3 тыс. гривен (24,6 тыс. руб.).

Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2018 году заработал в общей сложности 1,55 млрд гривен. В эту сумму были включены подарки, проценты от вкладов и доходы от продажи недвижимости.