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Золото $1 450 (+0,72%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+20,9%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Администрация Зеленского назвала размер зарплаты нового президента

Украинское издание «Фактор» направило запрос в администрацию президента Украины о зарплате Владимира Зеленского. За первый месяц работы новый украинский лидер получил 12,727 тыс. гривен (около 30,5 тыс. руб.).

В ведомстве уточнили, что это размер оклада Зеленского. Надбавок и премий у нового президента не было.

Как писало ТСН со ссылкой на данные Минфина Украины, в среднем жители Киева получают зарплату в 16 тыс. гривен (38,3 тыс. руб.). Средняя зарплата по Украине — 10,3 тыс. гривен (24,6 тыс. руб.).

Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2018 году заработал в общей сложности 1,55 млрд гривен. В эту сумму были включены подарки, проценты от вкладов и доходы от продажи недвижимости.

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Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

Теги: Владимир Зеленский, зарплата
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