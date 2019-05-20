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Антикоррупционное агентство сообщило о доходах Зеленского
Доходы нового президента Украины оказались примерно в 150 раз меньше, чем у его предшественника Петра Порошенко
Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

На сайте Национального агентства по противодействию коррупции Украины обнародована декларация о доходах президента Владимира Зеленского. В 2018 году он заработал $370 тыс.

Зеленскому принадлежит жилой дом, который он приобрел в 2008 году в селе Иванковичи под Киевом, площадью 353 кв. м, на момент покупки он стоил $31 тыс. Там же у Зеленского есть земельный участок площадью 1200 кв. м. В Киеве у Зеленского есть квартира площадью 131 кв. м и еще несколько объектов недвижимости, в которых ему принадлежит доля, а также несколько парковочных мест.

Есть у Зеленского и недвижимость за рубежом — совместно с женой Еленой он арендует две квартиры в Великобритании, также им принадлежит два жилых дома в Италии. Наряду с этим в их совместном владении находится десять гостиничных номеров в Грузии. Жене Зеленского Елене также принадлежит квартира в Ялте и парковочное место там же.

В собственности у президента Украины и его жены оказались автомобили Land Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz S500. У президента также есть $190 тыс. и €105 тыс. наличными, а также счета в ряде украинских банков.

В 2018 году общая сумма доходов экс-президента Украины Петра Порошенко, согласно декларации о доходах, составила 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в том числе дивиденды на суммы 1,105 млрд грн ($40,5 млн) от инвесткомпании Rothschild Trust Schweiz AG и 399,9 млн грн ($14,6 млн) от инвестфонда Prime Assats Capital.

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Первая речь президента Владимира Зеленского. Главное

Инаугурация Зеленского прошла утром 20 мая. Во время церемонии президент заявил, что прекращение огня в Донбассе — его первая задача на посту главы государства. Он также сообщил о роспуске Верховной рады и предложил правительству уйти в отставку.

Фотогалерея 
Как прошла инаугурация Владимира Зеленского. Фоторепортаж

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, декларация о доходах
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