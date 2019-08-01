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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
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США заявили о новых ракетных испытаниях КНДР
Два американских чиновника сообщили о новых пусках Пхеньяном. За последнюю неделю КНДР произвела уже несколько запусков ракет и заявляла, что гововится к наземной военной операции

Северная Корея осуществила новый запуск снаряда рано утром в пятницу, 2 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По словам собеседников, запуск схож с предыдущими испытаниями, проведенные Пхеньяном.

Один из чиновников, заявил, что запуск не представляет угрозы для Северной Америки. Собеседник сказал, что неясно, сколько снарядов было запущено. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен новыми ракетными пусками на Корейском полуострове.

25 июля Южная Корея сообщила, что с территории КНДР были запущены две ракеты, которое пролетели 430 км над Японским морем. Позднее в Северной Корее заявили, что запуск двух новых тактических управляемых ракет стал предупреждением Сеулу. Указывалось, что стрельбы являются частью «демонстрации силы», ими лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Трамп тогда не увидел ничего необычного в запуске КНДР двух ракет, так как Пхеньян не испытывал ядерного оружия.

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31 июля южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
сообщил, что Северная Корея запустила множество неопознанных ракет. Затем в комитете уточнили, что речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности, они пролетели около 250 км. В комитете заявили, что запуски КНДР ракет не способствуют уменьшению напряженности на Корейском полуострове. 1 августа КНДР сообщила, что 31 июля был испытан новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра. Пхеньян заявил, что новое оружие сыграет «главную роль в будущей наземной военной операции».

На фоне испытаний ракет Вашингтон заявил, что не станет пересматривать планы совместных военных учений с Южной Кореей, которые пройдут в августе.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: КНДР, ракета
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