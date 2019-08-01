В КНДР сообщили об испытании оружия для «будущей наземной операции»

В КНДР сообщили об испытании оружия для «будущей наземной операции»

Лично Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями. По его словам, новое оружие станет «мучением» для соперника

Фото: Cha Song Ho / AP

В КНДР 31 июля был испытан новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра. Как сообщает государственное информационное агентство ЦТАК, на испытаниях лично присутствовал председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.

В сообщении ЦТАК утверждается, что новое оружие, разработанное в кратчайшие сроки, сыграет «главную роль в будущей наземной военной операции».

«Ким Чен Ын отметил, что для сил, которые попадут под прицел нового оружия, обстрел этими снарядами станет мучением», - говорится в заявлении главного информационного агентства Северной Кореи.

В США, комментируя ракетные испытания в КНДР, заверили, что не станут пересматривать планы совместных военных учений с Южной Кореей, намеченных на август. Собеседник агентства Reuters в американском командовании отметил, что корректив в ранее намеченный план вносить не планируется.