CNN узнал детали о подготовке США к испытанию нарушающей ДРСМД ракеты

Военные США планируют протестировать новую неядерную крылатую ракету, разработанную для противодействия России в Европе, передает CNN со ссылкой высокопоставленного источника в Пентагоне.

Испытания могут пройти в ближайшие несколько недель и станут ответом администрации Дональда Трампа на «многолетнее несоблюдение Россией ДРСМД», сказал собеседник.

По его данным, эта ракета будет запущена с мобильной установки. Пока Министерство обороны США не запустило производство таких ракет, но успешные испытания могут привести к запуску соответствующей программы. Однако на нее надо будет найти деньги, а демократы в конгрессе выступают против ее финансирования, добавил источник.

Как отмечает газета, аналитики опасаются, что испытание ракеты может привести к началу новой гонки вооружений с Россией. По их мнению, последним сдерживающим фактором остается Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заключенный в 2010 году и действующий до 2021 года.