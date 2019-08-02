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BRENT $55 (-11,43%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,12%) прогноз Citigroup к 31.07.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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ЦИК отклонила жалобу Лисицы на отказ в регистрации кандидатом на выборах

Центральная избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Лисицы, которому Мосгоризбирком отказал в регистрации. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на протокол комиссии.

По результатам проверки Лисице зачли 31 подпись, но для регистрации ему не хватает еще 112 подписей избирателей, передает агентство.

31 июля председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком получил девять жалоб на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму, в том числе от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой.

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Московская избирательная комиссия отказалась регистрировать многих независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Основной причиной Мосгоризбирком назвал брак более 10% подписей. Многие кандидаты подали жалобы и собирались оспорить решение через суд.

14 кандидатов, которым отказали в регистрации, провели встречу с Эллой Памфиловой. Директор Фонда борьбы с коррупцией по результатам встречи сказал, что Памфилова «сама не верит» в то, что оппозиционных кандидатов зарегистрируют.

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Отказ в регистрации кандидатов привел к серии митингов в центре Москвы. Самая крупная акция прошла 27 июля, власти ее не согласовали. По данным МВД, на акции были задержаны 1074 человека, правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщала о 1373 задержанных. Следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении представителей власти.

Теги: ЦИК, кандидат, выборы в Мосгордуму
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