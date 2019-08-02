ЦИК отклонила жалобу Лисицы на отказ в регистрации кандидатом на выборах

ЦИК отклонила жалобу Лисицы на отказ в регистрации кандидатом на выборах

Центральная избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Лисицы, которому Мосгоризбирком отказал в регистрации. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на протокол комиссии.

По результатам проверки Лисице зачли 31 подпись, но для регистрации ему не хватает еще 112 подписей избирателей, передает агентство.

31 июля председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком получил девять жалоб на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму, в том числе от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой.

Московская избирательная комиссия отказалась регистрировать многих независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Основной причиной Мосгоризбирком назвал брак более 10% подписей. Многие кандидаты подали жалобы и собирались оспорить решение через суд.