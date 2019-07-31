Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой

Сейчас Центризбирком получил девять жалоб на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму, в том числе от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой, сказала Памфилова.
По словам Памфиловой, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму «в связи с серией митингов могут оказаться в местах заключения», но это не лишает их прав обжаловать решения о недопуске к выборам. «Они могут оформить доверенность, мы тут можем посодействовать, и их представитель будет участвовать в рабочей группе», — сказала она.
Памфилова также рассказала о ходе кампаний, в том числе и московской, генсеку Совета Европы Турбьёрну Ягланду. «Я подробно проинформировала его о том, что происходит с выборами, исходя из нашей позиции, нашей точки зрения, чтобы у него была максимальная картина», — сообщила она.
Московская избирательная комиссия отказалась регистрировать на грядущие выборы в городскую думу многих независимых кандидатов. За этим решением последовало несколько акций протеста, крупнейшая из которых прошла в минувшую субботу, 27 июля. Власти города ее не согласовали. Полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, среди них были и кандидаты, которым отказали в регистрации на выборах. Кандидаты настаивали, что у Мосгоризбиркома не было оснований для отказа и что бракованными комиссия признала подписи настоящих людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с прошедшим митингом, а также три дела о применении насилия против представителей власти.
Кандидаты, которым московская комиссия отказала в регистрации, ранее проводили встречу с Памфиловой. По ее итогам один из кандидатов, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, заявил РБК, что «из встречи с Памфиловой было понятно, что она сама не верит» в то, что Мосгоризбирком зарегистрирует оппозиционных политиков. Встреча с Памфиловой на ситуацию не повлияет, говорил он до итогового заседания Мосгоризбиркома.