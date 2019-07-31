Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой

В ЦИК поступили жалобы на отказ в регистрации от девяти кандидатов, сказала глава комиссии. До последнего момента повода вмешиваться в региональную кампанию не было, добавила она

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.

«Я каждый день слышу ложь, что вот ЦИК беспомощный. ЦИК не беспомощный, только мы — федеративное государство, и у нас четко разграничены наши полномочия и ответственность. Если б это была федеральная кампания, мы бы действовали более оперативно, по-другому, но это региональная кампания», — заявила она.

По ее словам, до последнего времени у ЦИК «не было повода» вмешиваться в работу Мосгоризбиркома: до того момента, как началась проверка подписей и документов, ни одной жалобы ни от партий, ни от кандидатов, ни от москвичей не поступало.