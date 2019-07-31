Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,43 -0,08 EUR Бирж. 70,70 -0,13 Brent 65,15 +1,54% USD Нал. 63,81 63,05 EUR Нал. 71,15 70,34 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1146 -0,0008 BTC/USD Бирж. 9 763,70 +174,72 IMOEX 2 732,41 -0,08% RTSI 1 356,93 +0,30% DJIA 27 198,02 -0,09% Nasdaq 8 273,61 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 13:10
Аэропорт Тюмени эвакуировали из-за загоревшегося жира Общество, 13:22 Как системы фотовидеофиксации снижают число происшествий на дорогах Пресс-релиз, 13:18 Аналитики назвали города России с наибольшей долей летних веранд в кафе Общество, 13:15 ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Общество, 13:12 В Индии нашли тело основателя сети-конкурента Stаrbuсks Общество, 13:07 Без интриг: как купить, продать и вывести криптовалюту Крипто, 13:06 Инвестор «Северного потока-2» назвал вероятные сроки ввода газопровода Бизнес, 12:59 «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Спорт, 12:58 Как мотивировать других и себя делать добро Pink, 12:58 В чем секрет популярности сериалов в жанре true crime Стиль, 12:56 Как аптекам избавиться от понятия «упущенная прибыль» и нарастить продажи Pro, 12:55 Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой Политика, 12:37 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 12:37 Полигон «Ядрово» сменил собственника Общество, 12:25
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
В ЦИК поступили жалобы на отказ в регистрации от девяти кандидатов, сказала глава комиссии. До последнего момента повода вмешиваться в региональную кампанию не было, добавила она

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.

«Я каждый день слышу ложь, что вот ЦИК беспомощный. ЦИК не беспомощный, только мы — федеративное государство, и у нас четко разграничены наши полномочия и ответственность. Если б это была федеральная кампания, мы бы действовали более оперативно, по-другому, но это региональная кампания», — заявила она.

По ее словам, до последнего времени у ЦИК «не было повода» вмешиваться в работу Мосгоризбиркома: до того момента, как началась проверка подписей и документов, ни одной жалобы ни от партий, ни от кандидатов, ни от москвичей не поступало.

Политика
Штрафы, аресты и предложения поменять законы

Сейчас Центризбирком получил девять жалоб на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму, в том числе от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой, сказала Памфилова.

По словам Памфиловой, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму «в связи с серией митингов могут оказаться в местах заключения», но это не лишает их прав обжаловать решения о недопуске к выборам. «Они могут оформить доверенность, мы тут можем посодействовать, и их представитель будет участвовать в рабочей группе», — сказала она.

Памфилова также рассказала о ходе кампаний, в том числе и московской, генсеку Совета Европы Турбьёрну Ягланду. «Я подробно проинформировала его о том, что происходит с выборами, исходя из нашей позиции, нашей точки зрения, чтобы у него была максимальная картина», — сообщила она.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Московская избирательная комиссия отказалась регистрировать на грядущие выборы в городскую думу многих независимых кандидатов. За этим решением последовало несколько акций протеста, крупнейшая из которых прошла в минувшую субботу, 27 июля. Власти города ее не согласовали. Полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, среди них были и кандидаты, которым отказали в регистрации на выборах. Кандидаты настаивали, что у Мосгоризбиркома не было оснований для отказа и что бракованными комиссия признала подписи настоящих людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с прошедшим митингом, а также три дела о применении насилия против представителей власти.

Кандидаты, которым московская комиссия отказала в регистрации, ранее проводили встречу с Памфиловой. По ее итогам один из кандидатов, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, заявил РБК, что «из встречи с Памфиловой было понятно, что она сама не верит» в то, что Мосгоризбирком зарегистрирует оппозиционных политиков. Встреча с Памфиловой на ситуацию не повлияет, говорил он до итогового заседания Мосгоризбиркома.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Элла Памфилова, ЦИК, выборы в Мосгордуму
Материалы по теме
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Политика
Мосгорсуд признал законным арест Навального на 30 суток
Общество
Мосгорсуд заявил о более 200 протоколах о нарушениях на акции 27 июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter