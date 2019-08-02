Медведев распорядился конфисковывать орудия труда у нелегальных лесорубов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение, согласно которому орудия, которые используются при незаконных вырубках, будут конфисковываться. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о связи незаконных вырубок с пожарами в Сибири, передает «РИА Новости».

Медведев признал, что проблема незаконных вырубок актуальна для России и носит «масштабный характер». «Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить, это невозможно предполагать. Но тем не менее есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб», — сказал глава правительства.

Премьер сообщил, что правительство намерено пресекать подобные действия. На это нацелен указ о конфискации орудий труда у тех, кто ведет нелегальные вырубки леса. «Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса, — это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы — в общем, любая техника — изымались, то есть конфисковывались в доход бюджета», — сообщил он. Медведев напомнил, что такие меры уже используются в отношении незаконной рыбной ловли.

«Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям», — добавил он.

Накануне, 1 августа, премьер дал поручение сразу трем ведомствам — Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД — проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов. Результаты проверки должны быть представлены правительству до 1 октября. В тот же день стало известно, что глава СК Бастрыкин уже распорядился отправить в Сибирь следователей Центрального аппарата ведомства.