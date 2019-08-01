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ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Бастрыкин послал следователей из Москвы в Сибирь на расследование пожаров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился направить сотрудников Центрального аппарата ведомства в регионы, наиболее страдающие от пожара. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь прежде всего идет о республиках Якутия и Бурятия, Красноярском крае и Иркутской области — то есть о тех регионах, на территории которых из-за пожаров введен режим ЧС.

«В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Им поручено обеспечить проведение мероприятий по исследованию данных, связанных не только с распространением огня, но и с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров», — поясняет СК.

Следователи и эксперты СК должны тщательно фиксировать следы происшествия, детально исследовать все полученные в ходе работы сведения, отработать все возможные версии и установить тех, чьи действия «повлекли большой ущерб для граждан и государства».

Бастрыкин также попросил руководителей региональных следственных органов оказывать помощь сотрудникам Центрального аппарата.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов. А замначальника центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин заявил, что распространению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке способствовала длительная сухая погода и то, что местные власти не предприняли достаточные меры для устранения очагов пожаров.

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Теги: пожары, Следственный комитет
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