МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД

Россия не смогла выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к прекращению действия соглашения. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает Reuters.

«Мы сожалеем, что Россия не смогла сделать необходимого для спасения ДРСМД», — сказал он.

Маас отметил, что Европа теряет «часть собственной безопасности», и призвал договориться о новом соглашении, чтобы предотвратить еще одну ядерную гонку вооружений. Как и генсек ООН Антониу Гутерриш, министр предложил России и США продлить договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III.

В пятницу, 2 августа, США, как в конце июля подтвердил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, выйдут из ДРСМД (Владимир Путин в России подписал аналогичный указ о приостановке соглашения). Поводом к выходу американцы называют разработку Россией крылатой ракеты 9М729. В США считают, что ее дальность полета превышает разрешенную договором, Москва это отрицает.