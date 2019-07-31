Трамп заявил о планах заключить с Россией сделку по вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Об этом он сообщил в интервью телеканалу C-Span.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно», — сказал он. Трамп добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что заключенный с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. Он истекает в 2021 году.

Болтон добавил, что США 2 августа официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Трамп объявил о выходе из соглашения осенью 2018 года. Вашингтон обвинил Россию в разработке ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия договора.