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Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
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Политика ,  
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Трамп заявил о планах заключить с Россией сделку по вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Об этом он сообщил в интервью телеканалу C-Span.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно», — сказал он. Трамп добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.

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Болтон счел маловероятным продление СНВ-3

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что заключенный с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. Он истекает в 2021 году.

Болтон добавил, что США 2 августа официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Трамп объявил о выходе из соглашения осенью 2018 года. Вашингтон обвинил Россию в разработке ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия договора.

В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД. В середине июня Госдума проголосовала за его приятие.

Теги: Дональд Трамп, вооружения
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