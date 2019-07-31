Болтон подтвердил выход США из договора о ракетах 2 августа

Советник президента США по нацбезопасности подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа. Об этом он заявил на конференции в Вашингтоне, трансляция велась в YouTube мероприятия.

«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут (из него)», — сказал Болтон.

О выходе США из ДРСМД Трамп объявил осенью 2018 года. Поводом к выходу из соглашения для американской стороны стала разработка Россией крылатой ракеты 9М729. В США считают, что ее дальность полета превышает разрешенную договором, Москва это отрицает.

2 февраля США начали процесс выхода из договора, который должен завершится через шесть месяцев (2 августа) и приостановили свои обязательства. Российский президент Владимир Путин объявил, что Москва также выходит из ДРСМД в ответ на действия Соединенных Штатов. При этом Трамп допускал, что после выхода Вашингтона из ДРСМД может быть заключено новое соглашение, куда войдут Китай и другие страны.