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AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
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Постпред России заявил о давлении на генсека ООН для расследования атак

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш принял решение о расследовании авиаударов по сирийской провинции Идлиб под давлением. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сожалеем, что на генерального секретаря оказывалось давление со стороны ряда государств, которые в действительности не хотят мира в Сирии», — сказал Полянский. Он также выразил сомнение в том, что генсек имеет полномочия для учреждения такого расследования. По словам Полянского, расследовании ООН в Идлибе может быть необходимо Западу для новых обвинений в адрес России и Сирии, передает агентство.

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«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — добавил Полянский.

Ранее секретариат ООН сообщил, что Гутерриш принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на гражданскую инфраструктуру в Идлибе.

В среду 30 июля заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что в зоне деэскалации в Идлибе продолжают наноситься удары авиацией России и Сирии. Он подчеркнул, что под ударом оказываются больницы и госпитали. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал эти данные «непроверенной информацией», а также отметил, что Лоукок умолчал о количестве жертв после атак боевиков в Сирии, которые наращивают свой военный потенциал.

Общество
Минобороны отчиталось о нанесении четырех бомбовых ударов по Идлибу

Правозащитники регулярно сообщают об ударах российской авиации по гражданским объектам в Идлибе. Издание Gulf Times писало, что российские самолеты нанесли удар по населенному пункту Маарет-ан-Нуман в провинции Идлиб, в результате чего погибли не менее 16 человек и более 35 получили ранения. В нанесении авиаудара обвинили Россию, но Минобороны заявило о своей непричастности к произошедшему.

Теги: Сирия, ООН, авиаудары
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