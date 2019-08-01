Постпред России заявил о давлении на генсека ООН для расследования атак

Постпред России заявил о давлении на генсека ООН для расследования атак

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш принял решение о расследовании авиаударов по сирийской провинции Идлиб под давлением. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сожалеем, что на генерального секретаря оказывалось давление со стороны ряда государств, которые в действительности не хотят мира в Сирии», — сказал Полянский. Он также выразил сомнение в том, что генсек имеет полномочия для учреждения такого расследования. По словам Полянского, расследовании ООН в Идлибе может быть необходимо Западу для новых обвинений в адрес России и Сирии, передает агентство.

«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — добавил Полянский.

Ранее секретариат ООН сообщил, что Гутерриш принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на гражданскую инфраструктуру в Идлибе.