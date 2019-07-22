Минобороны опровергло авиаудар по рынку в Идлибе

Министерство обороны опровергает сообщение о том, что российские самолеты нанесли удар по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) — фейк. Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла», — говорится в сообщении.

Издание Gulf Times писало, что российские самолеты нанесли удар по мирным гражданам на рынке этого города, в результате чего погибли 16 человек и более 35 получили ранения. Издание со ссылкой на активистов Сирийского центра мониторинга прав человека, базирующегося в Лондоне, утверждает, что число погибших может вырасти, так как некоторые люди оказались под завалами.

18 июля Минобороны уже опровергало участие российских войск в боях в провинции Идлиб. В Минобороны тогда заявили, что российских сухопутных войск в Сирии «не было и нет».