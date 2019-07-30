Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза, посвященном ситуации в Сирии. Дипломат обвинил международную организацию в публикации непроверенных данных о жертвах конфликта, передает ТАСС.

Небензя обратил внимание на слова заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, выступившего с докладом в Совбезе. Лоукок отметил, что в зоне деэскалации в Идлибе продолжают наноситься удары авиацией России и Сирии. Действия Дамаска и Москвы в этом районе он назвал «политикой выжженной земли». Особо он подчеркнул, что удары наносятся по госпиталям и больницам.

Небензя назвал эти данные «непроверенной информацией» и потребовал от ООН воздержаться от их публикации. «Данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять. Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям — это ложь», — сказал российский постпред.

При этом дипломат отметил, что, по его мнению, Лоукок умолчал о числе жертв атак боевиков в Сирии, наращивающих свой военный потенциал. Небензя заявил, что на их вооружение поступают современные реактивные системы залпового огня и летательные аппараты. «Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов», — сказал Небензя.

Об ударах российской авиации по гражданским объектам в Идлибе регулярно сообщают правозащитники. В июле стало известно, что при авиаударе в населенном пункте Маарет-ан-Нуман в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 16 человек и более 35 получили ранения. В ударе обвинили Россию, однако Минобороны отвергло свою причастность к произошедшему.