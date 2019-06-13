Минобороны отчиталось о нанесении четырех бомбовых ударов по Идлибу

Самолеты ВКС России нанесли удар по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Уничтожены артиллерийские позиции незаконных вооруженных формирований

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Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удары по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, результатом четырех бомбовых ударов стало уничтожение близ селения Докмак и высоты Джебель-Таверта крупных скоплений боевиков, а также «позиций полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста».

В Минобороны отметили, что удары ВКС были нанесены по просьбе турецких военных по указанным ими координатам. Турки обратились за помощью в российский Центр по примирению враждующих сторон, после того как боевики обстреляли наблюдательный пост вооруженных сил Турции в районе высоты Джебель-Завия, в результате чего несколько военнослужащих получили ранения.

10 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что базирующиеся в Идлибе боевики то и дело обстреливают позиции сирийской армии, населенные пункты и российскую военно-воздушную базу Хмеймим. Министр пообещал, что подобные «выходки» не останутся без «жесткого, сокрушительного ответа».

В середине мая Минобороны России сообщило, что террористы организации «Джабхат Фатх аш-Шам» (запрещена в России) готовят в Идлибе провокацию с использованием обломков российских боеприпасов с целью обвинить ВКС России в применении химического оружия против мирного населения.