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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,32%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+30,83%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Минобороны отчиталось о нанесении четырех бомбовых ударов по Идлибу
Самолеты ВКС России нанесли удар по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Уничтожены артиллерийские позиции незаконных вооруженных формирований
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удары по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, результатом четырех бомбовых ударов стало уничтожение близ селения Докмак и высоты Джебель-Таверта крупных скоплений боевиков, а также «позиций полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста».

В Минобороны отметили, что удары ВКС были нанесены по просьбе турецких военных по указанным ими координатам. Турки обратились за помощью в российский Центр по примирению враждующих сторон, после того как боевики обстреляли наблюдательный пост вооруженных сил Турции в районе высоты Джебель-Завия, в результате чего несколько военнослужащих получили ранения.

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Удар по зоне деэскалации: почему ситуацию в Идлибе снова обсуждают в ООН

10 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что базирующиеся в Идлибе боевики то и дело обстреливают позиции сирийской армии, населенные пункты и российскую военно-воздушную базу Хмеймим. Министр пообещал, что подобные «выходки» не останутся без «жесткого, сокрушительного ответа».

В середине мая Минобороны России сообщило, что террористы организации «Джабхат Фатх аш-Шам» (запрещена в России) готовят в Идлибе провокацию с использованием обломков российских боеприпасов с целью обвинить ВКС России в применении химического оружия против мирного населения.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минобороны, Сирия, Идлиб
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