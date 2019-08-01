СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.

«На данном этапе Алексею Миняйло вменяется ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Завтра у него процесс об избрании меры пресечения, сегодня ему вынесен протокол о задержании на 48 часов. На митинг он шел, желал участвовать, но был задержан на подходе к нему, соответственно, непосредственного участия в митинге он не принимал», — заявил Гамазов.

Юрист добавил, что Миняйло не было на Пушкинской площади и до Трубной он не добрался.

Также адвокат сказал, что Алексей Миняйло уже 19 дней держит голодовку в поддержку Любви Соболь. «Он начал голодовку самостоятельно, практически в тот же самый момент, когда ее начала Любовь Соболь, из солидарности с ней держит ее до сих, после ареста в том числе», — заявил адвокат.