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СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.

«На данном этапе Алексею Миняйло вменяется ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Завтра у него процесс об избрании меры пресечения, сегодня ему вынесен протокол о задержании на 48 часов. На митинг он шел, желал участвовать, но был задержан на подходе к нему, соответственно, непосредственного участия в митинге он не принимал», — заявил Гамазов.

Юрист добавил, что Миняйло не было на Пушкинской площади и до Трубной он не добрался.

Также адвокат сказал, что Алексей Миняйло уже 19 дней держит голодовку в поддержку Любви Соболь. «Он начал голодовку самостоятельно, практически в тот же самый момент, когда ее начала Любовь Соболь, из солидарности с ней держит ее до сих, после ареста в том числе», — заявил адвокат.

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Гамазов добавил, что Миняйло — индивидуальный предприниматель, он проживает в Москве. «Имеет активную гражданскую позицию, хорошо формулирует свои мысли по поводу политических вопросов, по поводу каких-то органов исполнительной власти. В митинге он не участвовал, но его позиция состоит в том, что он хотел там оказаться, он этого не отрицает», — добавил адвокат.

Политика
СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции протеста в Москве

27 июля в центре столицы прошла несанкционированная протестная акция. Сотрудники Росгвардии и полиции задержали более 1 тыс. человек. Митинг стал одним из самых масштабных по количеству задержанных.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Также было возбуждено три уголовных дела по ст. 318 УК РФ о применении насилия к представителям власти.

Политика
Уголовные дела после протеста в Москве. Что важно знать

Теги: несанкционированная акция, Следственный комитет, новости РБК
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