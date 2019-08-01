Горбачев предупредил о последствиях слома ДРСМД для мировой политики

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к непредсказуемости мировой политики и ее хаотичному развитию. Об этом агентству «Интерфакс» заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

По его словам, этот шаг может привести к подрыву безопасности во всем мире, разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений. «Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности», — считает Горбачев.

Он призвал сконцентрироваться на Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и назвал его «последней опорой глобальной стратегической безопасности». «Судя по заявлениям представителей американской администрации, его судьба становится неясной», — отметил экс-президент СССР.

ДРСМД был подписан Горбачевым и Рональдом Рейганом на встрече на высшем уровне, которая прошла в Вашингтоне в декабря 1987 года. В следующем году он вступил в силу. Документ обязывал участников ликвидировать все ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км, а также регулировал взаимные инспекции с целью контроля его соблюдения.