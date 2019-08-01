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Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Радикальная партия Украины заявила о союзе с Кличко против «зеленой чумы»

Радикальная партия Украины, возглавляемая Олегом Ляшко, объединится с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе против президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Об этом Ляшко заявил в видеообращении на странице в Facebook.

«Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление «зеленой чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий [Кличко] показал вот так (поднятый кверху большой палец)», — сказал Ляшко.

Он также обратился к лидерам остальных партий, предложив им «объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от «зеленой чумы».

В конце июля источники РБК сообщили, что администрация Зеленского будет добиваться смещения Кличко с поста мэра Киева и главы городской администрации. Отмечалось, что претензии к нему связаны с тарифами на выдачу разрешений на строительство.

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан сообщил 30 июля, что к нему приходил один из «смотрящих» Киева и предлагал поделить бюджетные деньги для того, чтобы Кличко остался у власти. Богдан заявил, что обратится в правоохранительные органы. Кличко обвинил его во лжи.

Досрочные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. Партия Зеленского «Слуга народа» одержала победу, набрав 43,16%. Это больше, чем у всех других прошедших в парламент партий вместе взятых. В итоге партия Зеленского единолично сформирует правительство.

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Кроме нее в Верховную раду IX созыва вошли «Оппозиционная платформа — за жизнь» кума Путина Виктора Медведчука и экс-вице-премьера Юрия Бойко (13,05% голосов), партия бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко (8,10%) и партия «Голос», которой руководит фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (5,82%). Остальные партии, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Теги: Олег Ляшко, Виталий Кличко, Украина
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