Радикальная партия Украины заявила о союзе с Кличко против «зеленой чумы»

Радикальная партия Украины заявила о союзе с Кличко против «зеленой чумы»

Радикальная партия Украины, возглавляемая Олегом Ляшко, объединится с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе против президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Об этом Ляшко заявил в видеообращении на странице в Facebook.

«Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление «зеленой чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий [Кличко] показал вот так (поднятый кверху большой палец)», — сказал Ляшко.

Он также обратился к лидерам остальных партий, предложив им «объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от «зеленой чумы».

В конце июля источники РБК сообщили, что администрация Зеленского будет добиваться смещения Кличко с поста мэра Киева и главы городской администрации. Отмечалось, что претензии к нему связаны с тарифами на выдачу разрешений на строительство.

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан сообщил 30 июля, что к нему приходил один из «смотрящих» Киева и предлагал поделить бюджетные деньги для того, чтобы Кличко остался у власти. Богдан заявил, что обратится в правоохранительные органы. Кличко обвинил его во лжи.