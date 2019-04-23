Проблема, однако, в том, что сериальный образ идущей к процветанию Украины будет крайне сложно реализовать на практике. В большом предвыборном интервью «РБК Украина» Зеленский заявил масштабную программу реформ с акцентом на антикоррупционные меры и повышение роли институтов прямой демократии. 73% поддержки вроде бы дают новому президенту мандат на радикальные меры. Но мандат у Порошенко, победившего в 2014 году в первом туре, был не меньшим, а результаты за пять лет не особо видны. Да, экономика оттолкнулось от низкой базы после войны, торговый оборот с Европой действительно вырос за счет агросектора, полномочия муниципалитетам передали — в пику планам по федерализации, на которых настаивает Россия. Но большинство ключевых реформ — в сфере борьбы с коррупцией, образования, госзакупок — либо застопорились в Раде, либо оказались выхолощенными. Отмена в марте Конституционным судом Украины уголовного наказания за незаконное обогащение закрепила явный тренд на регресс по ключевым направлениям реформ. Неудивительно, что региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии ​Сату Кахконен предупреждает: при нынешних темпах развития страна сможет добиться уровня развития государств — членов ЕС только через 100 лет.

Закрытая система

Проведение ключевых реформ в Украине, как и в большинстве постсоветских стран, существенно затрудняется сложившимся характером политэкономической системы, которую можно назвать «неопатримониализмом». Даже если к власти демократическим путем приходит реформатор, и даже если ему помогают страны ЕС, США или международные организации, быстро избавиться от неформальных практик с помощью новых формальных институтов не получается. Это хорошо видно на примере истории Молдавии последних 15-20 лет. В таких системах сложившаяся структура связей элитных групп — семейно-родственных, клановых, этнических, региональных — с приходом новых институтов не исчезает, а воспроизводится на новом, уже формальном уровне. Политическая сцена становится декорацией, прикрывающей теневую конкуренцию лидеров крупнейших кланов, которые обретают статус респектабельных политиков, бизнесменов, лидеров общественных движений. Такая конкуренция может приводить к смене президентов или правительственной чехарде, но, в отличие от развитых демократий, на деле не обновляет состав элиты.

Основная проблема в таких системах — жесткое ограничение круга игроков, допускаемых к ключевым политическим и экономическим ресурсам. В процессе перехода от закрытого советского режима к более свободной экономике и институтам, равным по силе игрокам выгоднее неформально договориться о разделе основных сфер влияния с сохранением конкуренции на периферии, в обмен на гарантии друг другу по защите политического поля от проникновения чужаков.

В соответствии с этой логикой развития политологи называют Украину неопатримониальной демократией: смена президентов и премьер-министров происходит часто, а вот основные политические силы остаются те же. В политике сохраняются три основных группы: крупнейшие бизнесмены, сделавшие основной капитал 20-25 лет назад (Вадим Новинский, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и ряд других), крупнейшие политические игроки (типичный пример — Юлия Тимошенко) и региональные держатели «политических машин» (Геннадий Кернес или Виктор Балога). Победа Владимира Зеленского полностью ложится в типичный для неопатримониальных режимов тренд: его связь с основателем промышленно-финансовой группы «Приват» Коломойским особенно не скрывается, хотя формально Зеленский считается новой фигурой в украинской политике.

Но даже если допустить, что новый президент будет проводить независимую от какого-то конкретного политического клана политику, он столкнется с теми же проблемами, что и все его предшественники — политический торг при наличии хоть и ограниченной, но все же политической конкуренции способен затормозить любые решительные реформы.

Первым на пути у реформатора Зеленского стоит украинский парламент, в котором его новой партии «Слуга народа» вряд ли удастся получить больше 30-35% мест вне зависимости от того, пройдут ли парламентские выборы досрочно (до 27 мая у Зеленского есть шанс использовать это право президента) или же планово в октябре. Электоральная география результатов первого тура президентских выборов показывает, что сторонники Зеленского распределены неравномерно, а значит региональным элитным группам скорее всего удастся мобилизовать свой электорат на выборах в Раду. У Зеленского не будет иного выхода, кроме как формировать коалиционное правительство, объединившись с кем-то из знакомых всем игроков.

Вторым препятствием для реформ, затрагивающих те или иные бюрократические структуры — а это почти любое направление, за исключением отдельных финансовых, — будет наличие в этих структурах представителей крупных элитных групп. Как на центральном, так и тем более на региональном уровне в неопатримониальных режимах реформаторам, помимо традиционной инерции бюрократии, приходится сталкиваться с «саботажем» реформ. Заявленные в программе Зеленского меры по расширению влияния общества на уже избранную власть (обязательное проведение локальных референдумов, возможность отзыва избранного депутата до окончания срока его полномочий — так называемый императивный мандат и т. п.), будут, скорее, работать на оппонентов президента: они смогут мгновенно использовать протестный потенциал, заставив реформаторов тратить ресурсы на мощную информационную подготовку порой не слишком популярных инициатив.

Европейская коалиция

Тем не менее все это не значит, что у Зеленского нет никаких шансов. Недостаток неопатримониального режима можно попробовать превратить в его преимущество. Выбравшаяся с экономического дна украинская экономика и открывающийся ей европейский рынок и инвестиции — яркий образ будущего не только для населения, но и для крупных политических групп. Их обоюдная заинтересованность в быстром экономическом росте может стать точкой позитивной консолидации усилий. Если такая коалиция еще сможет опереться на продвигаемые консультантами ЕС и международных организаций реформы бюрократического аппарата, повышающие прозрачность действий власти для внешних игроков, то шансы на успех реформ появляются.

Вопрос в том, сможет ли Владимир Зеленский выступить таким коммуникатором для других групп — либо отстранившись от Игоря Коломойского, либо убедив его выступать неформальным гарантом более или менее взаимоприемлемых договоренностей. Важно еще и то, сможет ли он настоять на высоком уровне контроля за ходом реформ со стороны европейских лидеров, что подразумевает реальные ограничения для коррупции уже в ближайшем будущем.