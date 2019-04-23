Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,79 -0,03 EUR Бирж. 71,66 -0,17 Brent 74,09 0% USD Нал. 64,24 63,38 EUR Нал. 72,24 71,32 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1230 -0,0027 BTC/USD Бирж. 5 618,91 +201,11 IMOEX 2 586,57 +0,07% RTSI 1 277,22 +0,13% DJIA 26 511,05 -0,18% Nasdaq 8 015,27 +0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Kraft Heinz $40 (+21,43%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,43%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 13:21
ВТБ направит на дивиденды 15% от своей прибыли вместо 50% Экономика, 15:38 Как экономить на командировках и мотивировать сотрудников РБК и Промсвязьбанк, 15:37 В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей Общество, 15:29 Слуга и хозяева: сможет ли Зеленский сломить политическую систему Украины Мнение, 15:29 Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти Бизнес, 15:14 В Северодвинске спустили на воду первую подлодку-носитель «Посейдона» Общество, 15:12 РЭЦ разъяснил изменения в налоговом и бюджетном контроле для экспортеров Пресс-релиз, 15:11 Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому РБК и «Билайн» Бизнес, 15:07 Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд Технологии и медиа, 15:03 «ВымпелКом» предупредил о росте тарифов из-за 5G Технологии и медиа, 15:03 Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды Финансы, 15:02 Спасибо футболу: FMCG-рынку в 2018 году помогли теплое лето и ЧМ Pro, 15:00 «Друзьям Арашукова» из СК и МВД вменили превышение полномочий Общество, 14:54 Суд отклонил второй иск к «ВКонтакте» из-за передачи личных данных МВД Общество, 14:50
Мнение ,  
0 
Михаил Комин Слуга и хозяева: сможет ли Зеленский сломить политическую систему Украины
Президентство Владимира Зеленского может как законсервировать украинский политический режим, в котором власть и ресурсы поделены между немногими крупными игроками, так и помочь стране выбраться из «порочного круга»

Победа Владимира Зеленского и признание Петром Порошенко своего поражения еще до появления официальных результатов действительно признак демократизации Украины, но это случилось не впервые. Выборы 2010 года, когда во второй тур вышли Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, который и стал президентом, также многие называли признаком здоровой демократии.

Проблемы с демократией не заканчиваются в момент передачи власти оппозиции. Нужны сложные реформы, повышающие качество государственного управления и степень свободы в политической системе. В этом смысле Украина, как и большинство постсоветских стран, пока далека от успеха. Президентство Зеленского может как законсервировать сложившийся в Украине особый тип политического режима, так и помочь стране выбраться из «порочного круга».

Картинка и реальность

Сейчас победа популярного актера на выборах объясняется, как правило, общемировой популистской волной и удачным использованием новых политических технологий. Если считать основным признаком популизма жесткое противопоставление кандидата действующей элите, то образ простого учителя Голобородько из сериала «Слуга народа», неожиданно ставшего президентом, полностью вписывается в популистский тренд. С другой стороны, использования особых политических технологий, кроме телевизионной трансляции очередного сезона сериала, не наблюдалось. Основной эффект от сериального образа Зеленского проявился как раз в противостоянии с Порошенко. «Слуга народа» давал красивую картинку будущей, почти что европейской Украины, с новым президентом, у которого все получается. В то время как кампания Порошенко была построена на риторике войны, противостоянии с Россией и лично Владимиром Путиным. Столкновение красивого будущего с напряженным прошлым, от которого украинский избиратель с 2014 года, похоже, уже устал, привело к триумфу Зеленского. Почти в любом постсоветском учебнике по политическим технологиям сказано, что образ будущего в любой избирательной кампании — главное, что нужно доносить кандидату до избирателей.

Даже на предвыборных дебатах, при всей убедительности действующего президента, победил образ школьного учителя. Порошенко, шедший через весь стадион со своей сцены на сцену, где стоял Зеленский, мог уже в тот момент ощутить свое поражение. Все его достижения — перемирие на Донбассе, томос Украинской православной церкви и безвизовый режим с ЕС, могут быть связаны не с самим Порошенко, а с другими лицами на украинской политической сцене — армейским руководством, киевским патриархом Филаретом и начавшим процесс отмены виз в далеком 2006 году Виктором Ющенко. Ровно это и сказал на дебатах Зеленский, за спиной которого во время этого спора на стадионе стояла не его будущая команда, а актеры из «Слуги народа». Соперник не оставил Порошенко ничего, на чем можно было бы надстраивать образ будущей Украины.

Проблема, однако, в том, что сериальный образ идущей к процветанию Украины будет крайне сложно реализовать на практике. В большом предвыборном интервью «РБК Украина» Зеленский заявил масштабную программу реформ с акцентом на антикоррупционные меры и повышение роли институтов прямой демократии. 73% поддержки вроде бы дают новому президенту мандат на радикальные меры. Но мандат у Порошенко, победившего в 2014 году в первом туре, был не меньшим, а результаты за пять лет не особо видны. Да, экономика оттолкнулось от низкой базы после войны, торговый оборот с Европой действительно вырос за счет агросектора, полномочия муниципалитетам передали — в пику планам по федерализации, на которых настаивает Россия. Но большинство ключевых реформ — в сфере борьбы с коррупцией, образования, госзакупок — либо застопорились в Раде, либо оказались выхолощенными. Отмена в марте Конституционным судом Украины уголовного наказания за незаконное обогащение закрепила явный тренд на регресс по ключевым направлениям реформ. Неудивительно, что региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии ​Сату Кахконен предупреждает: при нынешних темпах развития страна сможет добиться уровня развития государств — членов ЕС только через 100 лет.

Закрытая система

Проведение ключевых реформ в Украине, как и в большинстве постсоветских стран, существенно затрудняется сложившимся характером политэкономической системы, которую можно назвать «неопатримониализмом». Даже если к власти демократическим путем приходит реформатор, и даже если ему помогают страны ЕС, США или международные организации, быстро избавиться от неформальных практик с помощью новых формальных институтов не получается. Это хорошо видно на примере истории Молдавии последних 15-20 лет. В таких системах сложившаяся структура связей элитных групп — семейно-родственных, клановых, этнических, региональных — с приходом новых институтов не исчезает, а воспроизводится на новом, уже формальном уровне. Политическая сцена становится декорацией, прикрывающей теневую конкуренцию лидеров крупнейших кланов, которые обретают статус респектабельных политиков, бизнесменов, лидеров общественных движений. Такая конкуренция может приводить к смене президентов или правительственной чехарде, но, в отличие от развитых демократий, на деле не обновляет состав элиты.

Основная проблема в таких системах — жесткое ограничение круга игроков, допускаемых к ключевым политическим и экономическим ресурсам. В процессе перехода от закрытого советского режима к более свободной экономике и институтам, равным по силе игрокам выгоднее неформально договориться о разделе основных сфер влияния с сохранением конкуренции на периферии, в обмен на гарантии друг другу по защите политического поля от проникновения чужаков.

В соответствии с этой логикой развития политологи называют Украину неопатримониальной демократией: смена президентов и премьер-министров происходит часто, а вот основные политические силы остаются те же. В политике сохраняются три основных группы: крупнейшие бизнесмены, сделавшие основной капитал 20-25 лет назад (Вадим Новинский, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и ряд других), крупнейшие политические игроки (типичный пример — Юлия Тимошенко) и региональные держатели «политических машин» (Геннадий Кернес или Виктор Балога). Победа Владимира Зеленского полностью ложится в типичный для неопатримониальных режимов тренд: его связь с основателем промышленно-финансовой группы «Приват» Коломойским особенно не скрывается, хотя формально Зеленский считается новой фигурой в украинской политике.

Но даже если допустить, что новый президент будет проводить независимую от какого-то конкретного политического клана политику, он столкнется с теми же проблемами, что и все его предшественники — политический торг при наличии хоть и ограниченной, но все же политической конкуренции способен затормозить любые решительные реформы.

Первым на пути у реформатора Зеленского стоит украинский парламент, в котором его новой партии «Слуга народа» вряд ли удастся получить больше 30-35% мест вне зависимости от того, пройдут ли парламентские выборы досрочно (до 27 мая у Зеленского есть шанс использовать это право президента) или же планово в октябре. Электоральная география результатов первого тура президентских выборов показывает, что сторонники Зеленского распределены неравномерно, а значит региональным элитным группам скорее всего удастся мобилизовать свой электорат на выборах в Раду. У Зеленского не будет иного выхода, кроме как формировать коалиционное правительство, объединившись с кем-то из знакомых всем игроков.

Вторым препятствием для реформ, затрагивающих те или иные бюрократические структуры — а это почти любое направление, за исключением отдельных финансовых, — будет наличие в этих структурах представителей крупных элитных групп. Как на центральном, так и тем более на региональном уровне в неопатримониальных режимах реформаторам, помимо традиционной инерции бюрократии, приходится сталкиваться с «саботажем» реформ. Заявленные в программе Зеленского меры по расширению влияния общества на уже избранную власть (обязательное проведение локальных референдумов, возможность отзыва избранного депутата до окончания срока его полномочий — так называемый императивный мандат и т. п.), будут, скорее, работать на оппонентов президента: они смогут мгновенно использовать протестный потенциал, заставив реформаторов тратить ресурсы на мощную информационную подготовку порой не слишком популярных инициатив.

Европейская коалиция

Тем не менее все это не значит, что у Зеленского нет никаких шансов. Недостаток неопатримониального режима можно попробовать превратить в его преимущество. Выбравшаяся с экономического дна украинская экономика и открывающийся ей европейский рынок и инвестиции — яркий образ будущего не только для населения, но и для крупных политических групп. Их обоюдная заинтересованность в быстром экономическом росте может стать точкой позитивной консолидации усилий. Если такая коалиция еще сможет опереться на продвигаемые консультантами ЕС и международных организаций реформы бюрократического аппарата, повышающие прозрачность действий власти для внешних игроков, то шансы на успех реформ появляются.

Вопрос в том, сможет ли Владимир Зеленский выступить таким коммуникатором для других групп — либо отстранившись от Игоря Коломойского, либо убедив его выступать неформальным гарантом более или менее взаимоприемлемых договоренностей. Важно еще и то, сможет ли он настоять на высоком уровне контроля за ходом реформ со стороны европейских лидеров, что подразумевает реальные ограничения для коррупции уже в ближайшем будущем.

Об авторах
Михаил Комин политолог, директор по исследованиям Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР)
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Украина, Владимир Зеленский, реформаторы, коррупция
Материалы по теме
Проверка нового: какие проблемы ждут Владимира Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter