В Красноярском крае из-за угрозы пожаров закроют заповедник «Столбы»

В Красноярском крае из-за угрозы пожаров временно закроют для туристов природный заповедник «Столбы» у Восточных Саян. Об этом сообщается на сайте заповедника.

В зоне заповедника установилась жаркая погода и нет дождей. Комплекс прекратит работу с 18:00 по местному времени (14:00 мск) 2 августа и «до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника)», отмечается на сайте.

В это время госинспекция перейдет в усиленный режим работы. «На всех входных группах заповедника будут выставлены контрольно-пропускные пункты. Для комплексного обеспечения пожарной безопасности и соблюдения установленного запрета будут привлечены сотрудники полиции», — заявили в администрации.

Нарушившие ограничение посетители будут привлекаться к административной ответственности. Посещать комплекс смогут только организованные экскурсионные группы, их обязательно будут сопровождать сотрудники заповедника. Перед приездом группы должны согласовать посещение.