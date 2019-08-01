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ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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СМИ узнали отведенный военным на тушение пожаров в Сибири срок

Минобороны России планирует потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти суток. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. Однако, как уточнил собеседник издания, не исключено, что срок работ будет увеличен. 

Ранее, 31 июля, президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Уже сегодня, 1 августа, в регион были направлены 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС. 

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Реакция соцсетей на пожары. Что не так с акцией #СпаситеСибирь

На сегодняшний день в пяти регионах действует режим ЧС из-за природных пожаров, наиболее критичная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Общая площадь лесных пожаров составляет 2,7 млн га (на 12% больше прошлогоднего показателя), уточнили в Минприроды.  

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске напомнил о лесных пожарах 2010 года, потребовав не допустить повторения такой же ситуации. По его словам, из резерва фонда правительства средства для усиления работы МЧС и Министерства обороны по тушению пожаров в Сибири. 

Теги: Красноярский край, лесные пожары, Минобороны
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