СМИ узнали отведенный военным на тушение пожаров в Сибири срок

Минобороны России планирует потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти суток. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. Однако, как уточнил собеседник издания, не исключено, что срок работ будет увеличен.

Ранее, 31 июля, президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Уже сегодня, 1 августа, в регион были направлены 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС.

На сегодняшний день в пяти регионах действует режим ЧС из-за природных пожаров, наиболее критичная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Общая площадь лесных пожаров составляет 2,7 млн га (на 12% больше прошлогоднего показателя), уточнили в Минприроды.