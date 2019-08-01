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Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири

Очаги пожаров в Красноярском крае будут тушить одновременно четыре-пять самолетов Ил-76. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, передает ТАСС

«Самолеты будут идти друг за другом. Только так пожар можно будет потушить», — уточнил замминистра. По его словам, для оперативной сменяемости летчиков на каждый самолет прибыло по два экипажа. Он также добавил, что пожары не несут угрозы населенным пунктам. 

Булгаков отметил, что полеты Ил-76 должны вписаться в график гражданских рейсов аэропорта Красноярска. Для тушения пожаров также необходимо проработать вопросы обеспечения заправки авиатехники топливом и водой.

Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Ранее стало известно, что Минобороны по поручению президента Владимира Путина направило в Красноярский край для ликвидации пожаров 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС. Передислокация осуществляется из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей. 

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

В настоящее время в пяти регионах действует режим ЧС из-за лесных пожаров, наиболее критичная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Общая площадь лесных пожаров, по словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, составляет 2,7 млн га. 

Теги: лесные пожары, Минобороны, Красноярский край
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