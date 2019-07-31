Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале

В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, за помощью к врачам обратились восемь пострадавших.

Водитель автобуса Isuzu въехал в стоящий автомобиль Toyota, и он выкатился на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с УАЗом. В момент происшествия в автобусе находились около 30 пассажиров.

Семь пассажиров автобуса обратились в больницу в травмами. У одного из пострадавших перелом ноги, остальные получили ушибы и ссадины. Водитель иномарки также получила незначительные травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Движение на месте происшествия осуществляется в обычном режиме.

С 28 июня вступил в силу закон об ужесточении ответственности за ДТП в нетрезвом виде. Согласно поправкам в ст. 264 УК России, был увеличен максимальный срок наказания: если пьяный водитель вызвал аварию и нанес тяжкий вред здоровью другому человеку, его могут лишить свободы на срок от трех до семи лет (ранее — четыре года), если в результате происшествия погиб один человек — от пяти до 12 лет (ранее — от двух до семи лет), если по вине пьяного водителя погибли два и более человек — от восьми до 15 лет (ранее — от четырех до восьми лет).