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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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В Госдуме внесли поправки о смягчении наказания за оставление места ДТП

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий альтернативное наказание для водителей, оставивших место ДТП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы одного из авторов документа Ярослава Нилова. 

Уточняется, что речь идет о внесении соответствующих изменений в ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Авторами инициативы стали вице-спикер думы Игорь Лебедев, а также парламентарии Алексей Диденко, Вадим Деньгин и Андрей Свинцов. 

Согласно документу, автовладельцы, покинувшие место аварии, которая не повлекла за собой серьезных последствий, должны будут заплатить штраф в размере 10 тыс. руб. Кроме того, водителя могут лишить прав на срок до 1,5 года или арестовать на 15 суток. Сегодня водителю грозит только лишение прав или арест. 

Общество
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

По мнению авторов проекта, бывают случаи, когда водитель может не знать, что он покидает место ДТП, такое может случиться на парковке или на дороге с высоким уровнем шума. Кроме того, водитель может оставить место аварии в экстренных случаях: например, если пострадавший нуждается в срочной медпомощи.   

В конце июня вступил в силу закон об ужесточении уголовного наказания за ДТП в нетрезвом виде. Так, если пьяный водитель причинил человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы. В случае смерти в ДТП одного человека, водителю грозит от пяти до 12 лет, двух и более лиц — от восьми до 15 лет.  

Теги: Госдума, ДТП, водители
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