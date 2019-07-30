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Pfizer $46 (+8,34%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,73%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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В Гонконге при столкновении двух автобусов пострадали 77 человек

В Гонконге столкнулись два двухэтажных автобуса, в результате чего пострадали 77 человек сообщает South China Morning Post.

По словам представителя власти, из-за столкновения серьезно пострадали два человека. Причины аварии пока неизвестны. Врезались друг в друга автобус компаний Kowloon Motor Bus и Citybus. Водителя последнего пожарные освободили и вытащили из транспорта.

Инцидент произошел у около 8:30 рядом с одним из туннелей. У одного из автобусов разбито лобовое стекло и повреждена передняя часть салона. На месте работают 15 пожарных машин и 26 карет скорой помощи.

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В Канаде почти 70 человек пострадали в ДТП с двумя школьными автобусами

В Канаде 24 июля два школьных автобуса попали в аварию в в 40 км от Монреаля. Пострадали 69 человек, однако серьезных травм никто не получил. Школьников в возрасте от семи до 12 лет перевозили из летнего лагеря, располагающегося в Броссарде. Столкновение произошло из-за того, что внезапно остановился шедший впереди автобусов автомобиль. После этого автобусы загорелись.

Теги: ДТП с автобусом, Гонконг, погибшие
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