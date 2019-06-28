Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

В России ужесточена уголовная ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине нетрезвых водителей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 17 июня, согласно законодательству, он вступил в силу через десять дней после его публикации.

Речь идет о поправках в ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

В случае если в результате аварии погиб один человек, нетрезвому водителю грозит от пяти до 12 лет (ранее — от двух до семи лет). Если ДТП по вине пьяного водителя повлекло гибель двух и более человек — от восьми до 15 лет (ранее — от четырех до восьми лет).

Кроме того, ужесточилась ответственность за аналогичные преступления на воздушном, железнодорожном, морском, внутреннем водном транспорте и метрополитене (ст. 263 УК). Согласно КоАП, концентрация спирта в крови должна составлять 0,3 г/л и более.