В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Ростовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» два человека погибли, девять получили травмы, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу.

Как сообщает местное издание ROSTOF.RU, авария произошла утром на 959-м км трассы М-4 «Дон». Микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с грузовиком MAN, двигавшимся в попутном направлении. По предварительным данным, в микроавтобусе находились 13 человек. Погибли водитель и женщина-пассажир.

Вечером 28 июля при столкновении машин на автотрассе «Таврида» в Крыму пострадали семь человек, в том числе пять детей. По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong, двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes-Benz.

