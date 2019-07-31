Марийский НПЗ снова перестал принимать нефть

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,41 -0,10 EUR Бирж. 70,69 -0,14 Brent 65,25 +1,70% USD Нал. 63,81 63,07 EUR Нал. 71,16 70,36 USD ЦБ 63,38 -0,14 EUR ЦБ 70,60 -0,04 EUR/USD 1,1148 -0,0005 BTC/USD Бирж. 9 734,50 +145,52 IMOEX 2 729,60 -0,19% RTSI 1 356,27 +0,25% DJIA 27 198,02 -0,09% Nasdaq 8 273,61 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 63,38 (-0,14) Quote, 30 июл, 12:57
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 70,6 (-0,04) Quote, 30 июл, 12:57
Полигон «Ядрово» сменил собственника Общество, 12:25 Найди свой миллион: готов ли ты стать успешным трейдером Партнерский материал, 12:24 Марийский НПЗ снова перестал принимать нефть Бизнес, 12:22 В Чечне из-за аварии более 120 тыс. человек остались без света Общество, 12:09 Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе РБК и Philips, 12:08 Ди Каприо назвал лесные пожары признаком климатического кризиса Общество, 12:07 Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения Политика, 12:01 Прокуратура Мюнхена обвинила экс-главу Audi из-за «дизельного скандала» Бизнес, 12:01 «Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым Бизнес, 11:59 Григорий Служитель — о том, почему невозможно не влюбиться в Крит Стиль, 11:58 Новичок московского «Динамо» извинился за публикацию интимного видео Спорт, 11:56 Было ваше — стало наше: какие бреши вашего бизнеса используют рейдеры Pro, 11:55 Уголовным делом против эск-партнера Якобашвили займется Генпрокуратура Бизнес, 11:53 6 моделей часов в палитре моря и неба: какие выбрать Стиль, 11:49
Бизнес ,  
0 
Марийский НПЗ снова перестал принимать нефть

Марийский нефтеперерабатывающий завод «Нового потока» приостановил прием нефти, сообщил представитель «Транснефти», передает корреспондент РБК.

«Поставки на НПЗ идут по плану, за исключением Марийского НПЗ, не выполнившего месячный план по приему из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений», — сказано в заявлении.

22 июля пресс-служба «Транснефти» также сообщила о приостановке приема нефти на предприятии.

Из-за отсутствия средств на закупки в апреле прекратилась поставка нефти на Антипинский НПЗ «Нового потока». В мае предприятие подало заявление о банкротстве.

Экономика
Марийский НПЗ приостановил прием нефти

После ареста экс-владельца предприятия, бизнесмена Дмитрия Мазурова «Транснефть» сообщила о возобновлении работы Антипинского НПЗ.

Мазурова подозревают в растрате $600 млн, его задержали 13 июля. Уголовное дело против предпринимателя было возбуждено по заявлению Сбербанка и Антипинского НПЗ, который Мазуров строил 14 лет начиная с 2004 года преимущественно на кредиты банка. По данным следствия, в 2015 году он взял кредит у Сбербанка на $100 млн, $29 млн из которых не вернул.

Теги: Марийский НПЗ, «Новый поток», Дмитрий Мазуров, «Транснефть»
Материалы по теме
Марийский НПЗ приостановил прием нефти
Экономика
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter