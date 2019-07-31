Марийский НПЗ снова перестал принимать нефть

Марийский нефтеперерабатывающий завод «Нового потока» приостановил прием нефти, сообщил представитель «Транснефти», передает корреспондент РБК.

«Поставки на НПЗ идут по плану, за исключением Марийского НПЗ, не выполнившего месячный план по приему из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений», — сказано в заявлении.

22 июля пресс-служба «Транснефти» также сообщила о приостановке приема нефти на предприятии.

Из-за отсутствия средств на закупки в апреле прекратилась поставка нефти на Антипинский НПЗ «Нового потока». В мае предприятие подало заявление о банкротстве.

После ареста экс-владельца предприятия, бизнесмена Дмитрия Мазурова «Транснефть» сообщила о возобновлении работы Антипинского НПЗ.

Мазурова подозревают в растрате $600 млн, его задержали 13 июля. Уголовное дело против предпринимателя было возбуждено по заявлению Сбербанка и Антипинского НПЗ, который Мазуров строил 14 лет начиная с 2004 года преимущественно на кредиты банка. По данным следствия, в 2015 году он взял кредит у Сбербанка на $100 млн, $29 млн из которых не вернул.