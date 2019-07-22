Марийский НПЗ приостановил прием нефти

На Марийском нефтеперерабатывающем заводе в Марий Эл приостановили прием нефти из-за неоформления маршрутных поручений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Транснефти», поступившем в РБК.

«Прием в систему и поставки на НПЗ идут по плану за исключением марийского НПЗ, остановившего прием из-за неоформления маршрутных поручений», — сказано в заявлении.

Отмечается, что во всех портах погода рабочая. В Козьмино около суток действовало штормовое предупреждение из-за тайфуна, однако порт из графика не вышел. «В Новороссийске опаздывают два танкера под дизель из-за проблем с прохождением Босфора», — уточняется в сообщении.

Марийский нефтеперерабатывающий завод входит в группу компаний «Новый поток».