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Марийский НПЗ приостановил прием нефти

На Марийском нефтеперерабатывающем заводе в Марий Эл приостановили прием нефти из-за неоформления маршрутных поручений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Транснефти», поступившем в РБК.

«Прием в систему и поставки на НПЗ идут по плану за исключением марийского НПЗ, остановившего прием из-за неоформления маршрутных поручений», — сказано в заявлении.

Бизнес
Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу

Отмечается, что во всех портах погода рабочая. В Козьмино около суток действовало штормовое предупреждение из-за тайфуна, однако порт из графика не вышел. «В Новороссийске опаздывают два танкера под дизель из-за проблем с прохождением Босфора», — уточняется в сообщении.

Марийский нефтеперерабатывающий завод входит в группу компаний «Новый поток».

В апреле прекратились поставки сырья на Антипинский НПЗ, также входящий в «Новый поток», из-за отсутствия денег на закупки. В мае нефтеперерабатывающий завод попросил признать его банкротом.

Бизнес
Суд отправил основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в СИЗО

В июле после ареста бывшего владельца предприятия Дмитрия Мазурова «Транснефть» сообщила о возобновлении работы завода. Тогда обещали, что поставки нефти на Антипинский НПЗ вернут с 18 июля.

Мазурова задержали 13 июля в московском аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки. Его подозревают в растрате $600 млн. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Сбербанка и Антипинского НПЗ, который Мазуров строил в 2004–2019 годах, в основном на кредиты банка. Тверской районный суд 12 июля на два месяца арестовал Мазурова. По данным следствия, в 2015 году Мазуров взял у Сбербанка кредит на $100 млн, $29 млн из которого так и не вернул.

Теги: Марийский НПЗ, Дмитрий Мазуров
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