Ди Каприо назвал лесные пожары признаком климатического кризиса

Американский актер Леонардо Ди Каприо прокомментировал в Instagram лесные пожары, отметив, что происходящее — признак климатического кризиса.

https://www.instagram.com/p/B0jPoPzFNr0/

Он разместил ролик The Guardian, посвященный лесным пожарам. «Столбы дыма от пожаров Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что [из-за пожаров] выделяется столько CO₂, сколько Швеция производит за год», — добавил актер.

Эту запись прокомментировали уже почти 5,5 тыс. человек, многие записи — на русском языке.