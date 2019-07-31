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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Ди Каприо назвал лесные пожары признаком климатического кризиса

Американский актер Леонардо Ди Каприо прокомментировал в Instagram лесные пожары, отметив, что происходящее — признак климатического кризиса.

https://www.instagram.com/p/B0jPoPzFNr0/

Он разместил ролик The Guardian, посвященный лесным пожарам. «Столбы дыма от пожаров Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что [из-за пожаров] выделяется столько CO₂, сколько Швеция производит за год», — добавил актер.

Эту запись прокомментировали уже почти 5,5 тыс. человек, многие записи — на русском языке.

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Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

В пяти регионах России из-за лесных пожаров объявили режим ЧС. Российский премьер Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и губернаторам регионов лично контролировать ситуацию с природными пожарами в регионах.

Согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства на 00:00 мск 31 июля, на территории России происходило 147 лесных пожаров на площади более 1 млн га.

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Пожары в Сибири. Что важно знать

Теги: Леонардо Ди Каприо, лесные пожары
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