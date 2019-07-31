Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС

В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

По данным на 31 июля, в крае насчитываются 115 пожаров, их площадь превышает 1 млн га, отмечается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.

30 июля в регион прибыл первый замглавы МЧС Александр Чуприян. По его словам, тайга в Сибири и на Дальнем Востоке горит на 3 млн га и эта площадь увеличивается. Действующие пожары не представляют угрозы для населенных пунктов, но люди страдают от задымления.

30 июля в Красноярском крае, а также еще четырех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.