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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС

В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

По данным на 31 июля, в крае насчитываются 115 пожаров, их площадь превышает 1 млн га, отмечается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.

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30 июля в регион прибыл первый замглавы МЧС Александр Чуприян. По его словам, тайга в Сибири и на Дальнем Востоке горит на 3 млн га и эта площадь увеличивается. Действующие пожары не представляют угрозы для населенных пунктов, но люди страдают от задымления.

30 июля в Красноярском крае, а также еще четырех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил 30 июля главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и губернаторам регионов лично контролировать ситуацию с природными пожарами в регионах.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что лесные пожары являются «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно». Замглавы МЧС Александр Чуприян на это сказал, что экономические доводы не должны мешать оказывать помощь населению, которое страдает от дыма лесных пожаров и просит о помощи.

Теги: лесные пожары, ГУ МЧС
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