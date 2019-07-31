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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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К двум участникам акции оппозиции в Москве пришли с обысками

В Москве к координатору движения «Левый блок» Василию Кузьмину, который участвовал в несанкционированной акции протеста 27 июля, следователи пришли с обысками. Об этом РБК сообщил сам Кузьмин.

«Пришли в три часа ночи, после этого изъяли компьютер, повезли меня в Следственный комитет. [Обыски проходили на основании] постановления о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц о массовых беспорядках по ст. 212 УК РФ. При том, что, в общем, я ничего и не застал 27 июля», — пояснил он.

После общения со следователем Кузьмина отпустили. «В статусе свидетеля отпущен», — добавил он.

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Митинг обернулся беспорядком

По данным «ОВД-Инфо», обыски также прошли у еще одного участника акции Сергея Фомина. По данным издания, следователи пришли в квартиру его родителей, а также к нему домой. Они сказали, что обыск связан с делом о массовых беспорядках.

Также об обысках у двух активистов сообщил источник ТАСС в правоохранительных обысках.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не обладают такой информацией. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова не ответила на звонки РБК.

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Уголовные дела после протеста в Москве. Что важно знать

Дело о массовых беспорядках после несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы, которая прошла 27 июля, Следственный комитет возбудил во вторник. По версии следствия, перед акцией группа лиц неоднократно призывала в интернете принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки». В результате протестующие нарушили общественный порядок, применили насилие к полицейским, парализовали движение транспорта на Садовом кольце и «совершили иные противоправные действия».

Также были возбуждены три дела о насилии в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ).

Не согласованная с властями акция проводилась в поддержку независимых кандидатов, не допущенных Мосгоризбиркомом до участия в выборах. По данным полиции, в итоге были задержаны 1074 человека, «ОВД-Инфо» оценил число задержанных в 1373.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Теги: обыски, митинг в Москве, новости РБК
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