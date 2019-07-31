К двум участникам акции оппозиции в Москве пришли с обысками

В Москве к координатору движения «Левый блок» Василию Кузьмину, который участвовал в несанкционированной акции протеста 27 июля, следователи пришли с обысками. Об этом РБК сообщил сам Кузьмин.

«Пришли в три часа ночи, после этого изъяли компьютер, повезли меня в Следственный комитет. [Обыски проходили на основании] постановления о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц о массовых беспорядках по ст. 212 УК РФ. При том, что, в общем, я ничего и не застал 27 июля», — пояснил он.

После общения со следователем Кузьмина отпустили. «В статусе свидетеля отпущен», — добавил он.

По данным «ОВД-Инфо», обыски также прошли у еще одного участника акции Сергея Фомина. По данным издания, следователи пришли в квартиру его родителей, а также к нему домой. Они сказали, что обыск связан с делом о массовых беспорядках.