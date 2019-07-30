Судовладелец потребовал решить вопрос с задержанным Ираном танкером

Шведская судоходная компания Stena Bulk потребовала найти решение вопроса с задержанным в Ормузском проливе нефтяным танкером Stena Impero. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Мы настоятельно призываем вовлеченные в это правительства найти быстрое решение, чтобы 23 наших ценных моряка смогли вернуться к своим семьям и двигаться дальше после этого испытания», — приводятся в сообщении слова главы компании Эрика Ханелла.

При этом он заявил, что с момента захвата судна произошел небольшой прогресс. Он также отметил, что нет никаких доказательств столкновения с участием танкера. По его словам, во время захвата судно находилось за пределами территориальных вод Ирана. Ханелл добавил, что в соответствии с правилами судоходства все необходимое навигационное оборудование работало.

Танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, задержали в Ормузском проливе 19 июля. Среди экипажа на борту находились четверо россиян. В Иране обосновали задержание несоблюдением международных норм и регламентов судоходства. По версии Тегерана, танкер столкнулся с рыболовецким судном, а также не отреагировал на сигнал бедствия.