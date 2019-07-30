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Amazon $2 300 (+20,95%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,61%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Судовладелец потребовал решить вопрос с задержанным Ираном танкером

Шведская судоходная компания Stena Bulk потребовала найти решение вопроса с задержанным в Ормузском проливе нефтяным танкером Stena Impero. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Мы настоятельно призываем вовлеченные в это правительства найти быстрое решение, чтобы 23 наших ценных моряка смогли вернуться к своим семьям и двигаться дальше после этого испытания», — приводятся в сообщении слова главы компании Эрика Ханелла.

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При этом он заявил, что с момента захвата судна произошел небольшой прогресс. Он также отметил, что нет никаких доказательств столкновения с участием танкера. По его словам, во время захвата судно находилось за пределами территориальных вод Ирана. Ханелл добавил, что в соответствии с правилами судоходства все необходимое навигационное оборудование работало.

Танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, задержали в Ормузском проливе 19 июля. Среди экипажа на борту находились четверо россиян. В Иране обосновали задержание несоблюдением международных норм и регламентов судоходства. По версии Тегерана, танкер столкнулся с рыболовецким судном, а также не отреагировал на сигнал бедствия.

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Reuters сообщал, что в связи с инцидентом британская сторона обратилась к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу. Лондон отмечал, что во время захвата танкер находился в территориальных водах Омана, и назвал действия Тегерана незаконным вмешательством.

Теги: Иран, танкер, задержание
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