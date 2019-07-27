Дипломаты пообщались с задержанными в Иране российскими моряками

Сотрудники посольства России в Иране встретились с российскими членами экипажа задержанного в Иране танкера Stena Impero, состояние их здоровья в норме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Жалоб на условия нет, они обеспечены всем необходимым. Члены экипажа могут связываться со своими близкими (с определенными ограничениями), но пока остаются на борту судна», — говорится в сообщении.

Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, был задержан в Ормузском проливе 19 июля. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что если танкер не будет освобожден, то Иран столкнется с серьезными последствиями.

В июле шедший под флагом Панамы иранский танкер Grace 1 был задержан в Гибралтарском проливе. Британские власти заявили, что судно задержано из-за нарушения режима санкций Евросоюза в отношении Сирии.