Москва направила ноту в МИД Украины из-за ситуации с арестом танкера

Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера Nika Spirit. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Дениса Голенко.

«Пока не уведомляли [об аресте]. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало», — сказал он.

На минувшей неделе, 25 июля, власти Украины сообщили о задержании российского танкера Nika Spirit, который ранее назывался Neyma. По версии СБУ, его в ноябре прошлого года использовали для задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Экипаж судна украинские силовики отпустили, само судно признали вещдоком и позже арестовали.

Бывший владелец танкера — ООО «Волго-Донское судовое агентство» — настаивает на том, что судно не было в эксплуатации с января 2017 года, а в 2019-м его продали другой компании — «Альтомар шиппинг».