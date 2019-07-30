В Совфеде предложат пересмотреть норму о борьбе с лесными пожарами

Сенаторы предложат отменить норму, согласно которой тушение лесных пожаров в ряде случаев считается экономически нецелесообразным. Об этом «РИА Новости» заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-производственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«Региональные власти ориентируются на приказ от 2014 года, но сейчас там уже совсем другая история», — заявил сенатор. По его словам, у регионов, в чьем ведении находятся вопросы пожаротушения, может не хватать на это средств, и федеральный центр должен оказывать помощь в случае возникновения крупных лесных пожаров.

«Я вчера разговаривал с Россельхозом, в сентябре будем проводить совещание по этой теме», — добавил Майоров.

О необходимости пересмотреть документ Минприроды, который позволяет региональным властям отказаться от тушения пожаров на основе прогноза о возможном ущербе, накануне заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. «Этот вопрос мы будем поднимать осенью, потому что надо пересматривать эти документы, это полностью в полномочиях министерства», — сказал он ТАСС.