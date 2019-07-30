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Amazon $2 300 (+21,37%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,62%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,3%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
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В Генпрокуратуре заявили о необходимости бороться с фейковыми новостями

Предотвращение распространения в интернете недостоверной информации, которая может вызвать общественный резонанс и негативные последствия, требует отдельного внимания прокуратуры. Об этом на коллегии ведомства заявил первый замглавы Генпрокуратуры Александр Буксман, передает корреспондент РБК.

«По нашей инициативе Генеральной прокуратуре предоставлено право инициировать блокировку такого рода информации», — сказал он и добавил, что эта работа уже идет.

В России действует закон об ответственности за распространение в СМИ или интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации. Он вступил в силу 29 марта. Физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности и получить штраф. Для граждан максимальный штраф предусмотрен в размере 100 тыс. руб.

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Инициатором закона стал сенатор Андрей Клишас. Госдума одобрила его 7 марта, а Совфед — 13 марта. Против инициативы выступал Совет по правам человека, который призывал президента Владимира Путина отклонить его. Проект раскритиковали также Роскомнадзор, Минкомсвязь, Минюст и Генпрокуратура.

Теги: Генпрокуратура, фейковые новости
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