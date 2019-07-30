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Суд вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве полицейских в Астрахани

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор радикальным исламистам по делу об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани, сообщает «РИА Новости». Семеро обвиняемых получили от девяти до 11 лет колонии строгого режима.

Фигуранты дела вину не признают, их защита намерена обжаловать приговор. Как заявил адвокат одного из подсудимых Расазан Османов, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Помимо этого, он указал на отсутствие доказательств.

По версии следствия, в незаконное вооруженное формирование входили 11 участников. Четверо из них в 2017 году убили двух сотрудников ДПС, а затем атаковали трех сотрудников Росгвардии. Нападавших ликвидировали ответным огнем.

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СК уточнил, что остальные семь участников группировки в убийствах силовиков не участвовали, но не свернули деятельность, несмотря на ликвидацию «боевого крыла» незаконного вооруженного формирования.

Теги: Астрахань, Убийство, Приговор
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