Силовики в Тюмени убили двух связанных с ИГИЛ боевиков

Силовики в Тюмени убили двух связанных с ИГИЛ боевиков

Контртеррористическая операции в Тюмени завершилась, двое подозреваемых в подготовке терактов убиты. Потерь среди сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Речь, по данным НАК, идет о двух вооруженных боевиках, являвшихся сторонниками международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России), намеревавшихся совершить террористические акты.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет, уточнили в силовом ведомстве.

О проведении контртеррористической операции в Тюмени НАК объявил вечером в пятницу. Сообщалось, что ​в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий управлением ФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении двух вооруженных в одном из частных домов в Тюмени. В целях недопущения совершения терактов и для обеспечения безопасности граждан было принято решение о проведении КТО.