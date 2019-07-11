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В Орле осудили экс-участковую за отказ женщине в помощи перед убийством

Советский районный суд Орла приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении бывшего участкового городского управления МВД Наталью Башкатову. Как сообщил РБК сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» адвокат Сергей Локтев, женщина была признана виновной в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Как выяснило следствие, в ноябре 2016 года Башкатова прибыла на вызов к местной жительнице Яне Савчук. Последняя пожаловалась на своего бывшего сожителя, который угрожал ей убийством, а также обещал уничтожить имущество в квартире.

Башкатова после настоятельных требований приняла заявление Савчук, а на прощание заявила, что в случае убийства женщины полицейские «обязательно приедут и опишут труп». При этом она ничего не сделала в отношении бывшего сожителя Савчук, хотя слышала угрозы с его стороны и видела его агрессивное поведение.

Через пять минут после отъезда Башкатовой сожитель так избил Савчук, что у нее произошел отек мозга и она умерла.

Бывший участковый свою вину не признала, а на суде назвала погибшую женщину «несчастной пострадавшей». Тем не менее, суд не согласился с доводами прокуратуры, предлагавшей отправить Башкатову на четыре года в колонию общего режима.

Теги: Убийство, халатность
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