Бывшего участкового приговорили к пожизненному за убийства ради квартир

Санкт-Петербургский городской суд приговорил бывшего участкового полицейского к пожизненному заключению по обвинению в убийстве шести человек ради получения их квартир. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Участковый 39 отделения в Колпинском районе Петербурга Сергей Крохин убил двух человек ради квартиры в городе Пушкин, но не смог оформить ее на себя из-за отказа отдела социальной защиты населения в согласовании сделки.

Впоследствии, чтобы завладеть другой недвижимостью, он организовал убийство еще четырех человек. Для этого он привлек подельников. Однако квартиры также не удалось оформить по разным причинам. При этом Крохин продал долю в одной из квартир в городе Колпино за 800 тыс. руб.

Бывший участковый будет отбывать наказание в колонии особого режима. Одного из его подельников — Сергея Никитина — приговорили к 13 годам тюрьмы, а двух остальных — к 8 и 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.