В Кабардино-Балкарии ликвидировали связанных с ИГ боевиков

Сотрудники правоохранительных органов уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, которые связаны с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета​ (НАК), поступившем в РБК.

В НАК заявили, что в ночь на 3 апреля в Кабардино-Балкарии полицейские попытались остановить легковой автомобиль с людьми, которые совершили нападение на полицейских 2 апреля. После требований сотрудников полиции подозреваемые начали стрелять из автоматического оружия, никого не ранив, и попытались скрыться.

Полицейские открыли ответный огонь и смертельно ранили нападавших. По данным НАК, личности погибших установлены, они были связаны с ИГ. По месту жительства одного из преступников было обнаружено ​«замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания».