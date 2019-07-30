Зеленский уволил Короля Артура из районной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области. Соответствующее распоряжение размещено на сайте главы государства. Увольнение Короля связано с истечением срока полномочий бывшего президента Украины Петра Порошенко, говорится в указе.

Ранее, 7 июля, Зеленский назначил губернатором Луганской области Виталия Комарницкого. С 2007 года он работал ректором Луганского университета внутренних дел, а с 2010 года стал депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.

Новоизбранный президент страны после вступления в должность провел смену руководства регионов. В начале июня Зеленский подписал указ об отстранении от должностей 15 глав региональных администраций, в том числе Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областей.

Кроме того, 12 июля Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации чиновников, работавших во власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под действие закона могут попасть президент, спикер Рады, генпрокурор, главы фискальной службы и таможни, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.