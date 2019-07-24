Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,16 -0,01 EUR Бирж. 70,29 -0,16 Brent 63,97 +1,38% USD Нал. 63,65 62,76 EUR Нал. 71,01 70,03 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1132 -0,0021 BTC/USD Бирж. 9 695,90 -149,90 IMOEX 2 693,00 -0,30% RTSI 1 343,40 -0,15% DJIA 27 349,19 +0,65% Nasdaq 8 251,40 +0,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Coca-Cola $56 (+3,21%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Coca-Cola $56 (+3,21%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 23 июл, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 23 июл, 12:22
В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов Общество, 10:41 После пожара в детском лагере завели дело против сотрудника МЧС Общество, 10:41 Что изменится в девелоперских проектах после перехода на эскроу Недвижимость, 10:26 Зеленский переназначил советника из команды Порошенко Политика, 10:26 Путеводитель по Буде и Пешту в формате «сторис» от местных жителей РБК и ОТП Банк, 10:20 Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Общество, 10:18 Почему популярность криптовалют и Bitcoin продолжает расти Крипто, 10:12 Почему Midsummer Night's Dream обернулся ночным кошмаром Стиль, 10:10 Почему малому бизнесу США больше негде хранить продукты — Bloomberg Pro, 10:03 Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень Общество, 10:03 Россияне стали покупать меньше стирального порошка Бизнес, 10:02 Навальный сообщил о своем задержании ОМОНом во время пробежки Общество, 09:57 Экс-лидер Киргизии заявил о вылете в Москву с российской авиабазы «Кант» Политика, 09:52 Базовые правила: как обезопасить себя от гепатита РБК и Philips, 09:50
Политика ,  
0 
Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины», — говорится в документе. Ранее Зеленский распорядился об увольнении Демченко с этого поста.

Демченко с 2014 по 2019 год был советником президента Украины Петра Порошенко. Во время правления Виктора Януковича (2010–2014) Демченко работал заместителем министра иностранных дел. В 2006–2010 годах он был руководителем администрации президента Виктора Ющенко.

Политика
Порошенко отреагировал на инициативу Зеленского о собственной люстрации

12 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должностных лиц, работавших с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, во время президентства Порошенко. Под действие закона могут попасть президент, спикер Рады, генпрокурор, главы фискальной службы и таможни, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, советник
Материалы по теме
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter