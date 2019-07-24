Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины», — говорится в документе. Ранее Зеленский распорядился об увольнении Демченко с этого поста.

Демченко с 2014 по 2019 год был советником президента Украины Петра Порошенко. Во время правления Виктора Януковича (2010–2014) Демченко работал заместителем министра иностранных дел. В 2006–2010 годах он был руководителем администрации президента Виктора Ющенко.

12 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должностных лиц, работавших с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, во время президентства Порошенко. Под действие закона могут попасть президент, спикер Рады, генпрокурор, главы фискальной службы и таможни, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.