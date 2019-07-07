Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации. Об этом сообщается на сайте главы государства. Указ о его назначении датирован 5 июля.

Зеленский представил нового председателя ОГА во время совместной с президентом Европейского совета Дональдом Туском поездки в Луганскую область. По его словам, миссией главы региона должен стать поиск возможностей для восстановления Донбасса.

«Для нашей страны важный приоритет — прекращение войны. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом, видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается», — сказал Зеленский.

Комарницкий заявил о готовности выполнять задачи, поставленные перед областью. «Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Нужно меньше говорить и больше работать», — заявил он.