Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должностных лиц, работавших с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Документ опубликован на сайте парламента.

Под действие нового закона могут попасть президент, спикер Верховной рады, генпрокурор, главы Государственной фискальной службы и таможни, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, руководители оборонных предприятий. Таким образом, люстрация коснется и Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины с 7 июня 2014-го по 19 мая 2019 года.

Согласно пояснительной записке, меры по «очищению власти» предлагается расширить с целью «прекращения злоупотребления властью при исполнении должностных обязанностей».

Ранее Зеленский предложил лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года. «Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить», — заявил глава государства.

Закон «Об очищении власти» был подписан Порошенко в 2014 году. Основная цель — помешать занимать должности тем, кто был у власти во время правления Виктора Януковича.