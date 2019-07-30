Чайка заявил о недостаточном контроле за безопасностью в детских лагерях

Чайка заявил о недостаточном контроле за безопасностью в детских лагерях

Генпрокурор Юрий Чайка на заседании коллегии ведомства раскритиковал ситуацию в сфере контроля за безопасностью в детских лагерях, передает корреспондент РБК.

«В полной мере не обеспечен контроль за соблюдением безопасности в лагерях детского отдыха», — заявил он.

По словам генпрокурора, то же самое касается подготовки населенных пунктов к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий, а также контролю за противопожарным режимом в лесах.

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. В результате четыре ребенка погибли, еще восемь пострадали. Всего в лагере отдыхали 189 детей.