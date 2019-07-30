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Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,7%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Чайка заявил о недостаточном контроле за безопасностью в детских лагерях

Генпрокурор Юрий Чайка на заседании коллегии ведомства раскритиковал ситуацию в сфере контроля за безопасностью в детских лагерях, передает корреспондент РБК.

«В полной мере не обеспечен контроль за соблюдением безопасности в лагерях детского отдыха», — заявил он.

По словам генпрокурора, то же самое касается подготовки населенных пунктов к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий, а также контролю за противопожарным режимом в лесах.

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ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. В результате четыре ребенка погибли, еще восемь пострадали. Всего в лагере отдыхали 189 детей.

По данным прокуратуры, в лагере в ходе проверки были выявлены нарушения. В частности, заявили в ведомстве, контролирующие органы не проследили за соблюдением температурного режима. Помимо этого, руководство не предусмотрело условия для сушки вещей после дождя.

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СК завел уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директора лагеря арестовали. Помимо этого, Федеральная антимонопольная служба посчитала, что палатки для лагеря закупались с нарушением закона о защите конкуренции.

Теги: Юрий Чайка, Генпрокуратура, детский лагерь
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